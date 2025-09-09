Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за гибели украинки в США

Tекст: Ирма Каплан

«Я видел ужасное видео с красивой, молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, чтобы спастись от жестокой войны на Украине. Она в прошлом месяце спокойно ехала в поезде Charlotte Area Transit System, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», – приводит слова Трампа в соцсети Truth портал Scrippsnews.

Трамп негодует, спрашивая, «какого черта он ездил на поезде и разгуливал по улицам?», восклицая о том, что «таких преступников нужно сажать за решетку».

«Кровь этой невинной девушки буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. <...> Северной Каролине, как и каждому штату, нужны закон и порядок, и только республиканцы смогут их обеспечить!» – высказался Трамп о резонансной истории.

Как ранее сообщал телеканал NBC News, камеры показали, что нападение было совершенно неспровоцированным, до него девушка никак не контактировала с нападавшим, которым оказался 34-летний Декарлос Браун-младший. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер тоже обвинил в инциденте Демократическую партию.

«Демократическая партия на всех уровнях – судьи, политики, ученые, некоммерческие организации – организована вокруг защиты и покровительства преступникам, чудовищам и извращенцам. Чем отвратительнее угроза, тем активнее Демократическая партия работает над ее защитой и поддержкой», – написал он в соцсети Х.

Илон Маск, ранее занимавший неофициальную должность советника в администрации Трампа, прокомментировал инцидент в нескольких постах на X.

«Давайте изменим закон. В то же время назовите и пристыдите окружных прокуроров и судей, которые потворствуют убийствам, изнасилованиям и грабежам. Но особенно пристыдите тех, кто финансировал кампании окружных прокуроров и судей. Это будет иметь решающее значение», – высказался предприниматель.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых; подозреваемый задержан и госпитализирован.