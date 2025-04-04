В результате нападения с ножом в Вашингтоне пострадали шесть человек

В Вашингтоне мужчина в «измененном состоянии» ранил ножом шесть человек

Tекст: Мария Иванова

Телеканал ABC сообщает, что шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в Вашингтоне. Нападавший находился в «измененном психическом состоянии» под воздействием неизвестного вещества.

Полиция сообщает, что подозреваемого удалось задержать. Он также получил ранения и в настоящее время находится в больнице под охраной.

Полиция продолжает расследование, выясняя обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Установлено, что мужчина действовал в одиночку.

На этой неделе в результате стрельбы на домашней вечеринке в Такоме, США, погибли два человека, а также получили ранения несколько человек, среди которых были несовершеннолетние.

Ранее в Пенсильвании произошла перестрелка в больнице, где вооруженный мужчина взял людей в заложники, что привело к гибели полицейского и нападавшего.