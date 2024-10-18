Иностранцам решили дать возможность пользоваться российским цифровым рублем

Зампред ЦБ Скоробогатова: На платформе цифрового рубля планируется открытие кошельков для иностранцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, ЦБ ожидает активизацию сотрудничества между платформами цифровых валют разных стран в течение ближайших трех-пяти лет, передает ТАСС.

Скоробогатова подчеркнула, что ведутся плодотворные рабочие дискуссии с зарубежными партнерами о возможной интеграции платформ. Она отметила, что на платформе цифрового рубля планируется открытие кошельков для нерезидентов, что упростит использование российской цифровой валюты иностранцами.

По ее словам, многие страны, обладающие аналогичными платформами, рассматривают Россию как партнера для обсуждения технического взаимодействия. Скоробогатова также добавила, что сотрудничество будет направлено на реальное техническое взаимодействие, а не на просто обсуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк России намерен ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, начав с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в следующем году. Президент Владимир Путин заявил о необходимости обсуждения внедрения цифровых валют и других цифровых активов в стране на совещании по экономике. Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.