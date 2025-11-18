Госдума одобрила во втором чтении бюджет Фонда соцстраха и ФОМС на 2026-2028 годы

Tекст: Валерия Городецкая

Ко второму чтению законопроектов о бюджете Фонда социального и пенсионного страхования поправки не поступали, а третье чтение намечено на 20 ноября, передает ТАСС.

Бюджет Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в 19,086 трлн рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 трлн рублей (8% ВВП). На обязательное пенсионное страхование по доходам выделено 12,327 трлн рублей, на социальное страхование – 1,414 трлн рублей, на страхование от несчастных случаев – 319 млрд рублей, на переданные полномочия – 4,929 трлн рублей. В 2027 году доходы фонда запланированы в объеме 19,968 трлн рублей, расходы – 19,741 трлн рублей, в 2028 году – соответственно 21,178 и 20,856 трлн рублей.

Согласно бюджету, с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156 рублей 76 копеек, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости – 9 584 рубля 69 копеек, что отражает индексацию на 7,6%. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года, социальные пенсии – на 6,8% с 1 апреля того же года. С 2026 года в расчетах заложены расходы на проезд участников СВО и сопровождающих лиц к месту реабилитации, а также обеспечение их проживания и питания.

Размер материнского капитала определен с учетом индексации: в 2026 году – 737,205 тыс. рублей для первой категории и 974,189 тыс. рублей при рождении второго ребенка. В 2028 году эти суммы достигнут, соответственно, 797,361 тыс. и 1,053 млн рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка в феврале 2026 года составит 28 773 рубля, а в 2028 году превысит 31 тыс. рублей.

Бюджет Федерального фонда ОМС (ФОМС) на 2026–2028 годы также был поддержан депутатами. Доходы запланированы: 4,712 трлн рублей в 2026 году, 5,061 трлн рублей в 2027 году, 5,419 трлн рублей в 2028 году. Главный источник – страховые взносы (88,7%–89,3%). Расходы составят: 4,794 трлн рублей, 5,141 трлн рублей и 5,504 трлн рублей на 2026–2028 годы соответственно. Основная часть расходования – субвенции территориальным фондам ОМС, которые возрастут до 4,629 трлн рублей к 2028 году, причем с 2026 года учтено финансирование ОМС на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Дефицит бюджета фонда по годам составит от 79,655 до 85,204 млрд рублей. На специализированную помощь медорганизациям выделено почти 400 млрд рублей в 2028 году. Приняты поправки, предусматривающие возможность перераспределения неиспользованных субсидий частных медицинских учреждений на оказание высокотехнологичной помощи федеральными учреждениями РФ.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы.