У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Секретарь Генсовета «Единой России» Якушев отказался от депутатского мандата
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев официально отказался от места в Государственной думе девятого созыва.
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» решил не становиться депутатом Государственной думы, передает РИА «Новости».
В постановлении Центральной избирательной комиссии указано, что мандат политика стал вакантным из-за его официального отказа.
На заседании во вторник члены Центризбиркома приняли решение о передаче освободившихся мест в парламенте. Вакантные мандаты депутатов Госдумы девятого созыва перейдут зарегистрированным кандидатам из федерального списка «Единой России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.
По итогам голосования партия «Единая Россия» получила парламентское большинство из 349 мест.
После завершения выборов Владимир Якушев поблагодарил избирателей за высокую активность.