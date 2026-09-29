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Путин отметил героизм ставших «гвардейскими» подразделений ВС России
Президент России Владимир Путин поздравил два радиотехнических подразделения особого назначения с присвоением им почетного звания «гвардейских» за массовый героизм в ходе спецоперации.
Президент России Владимир Путин отметил героизм и отвагу военнослужащих 92-й отдельной радиотехнической бригады и 318-го отдельного радиотехнического полка. Соответствующие телеграммы опубликованы на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю вас с присвоением 92 отдельной радиотехнической бригаде (особого назначения) почетного наименования «гвардейская». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в президентском послании. Глава государства подчеркнул, что действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции служат образцом храбрости и высокого профессионализма.
В своем обращении Путин выразил уверенность, что бойцы продолжат хранить верность присяге, надежно обеспечивая безопасность мирных граждан.
Аналогичное поздравление с присвоением почетного звания было направлено командованию и личному составу 318-го отдельного радиотехнического полка особого назначения.
Российский лидер пожелал военным крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум этим подразделениям Вооруженных сил страны.
Глава государства ранее поздравил с получением аналогичного звания личный состав 33-го мотострелкового полка.