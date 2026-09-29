Стоимость бензина АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум

Розничная цена на бензин в Молдавии побила рекорд и превысила 34 лея за литр

Tекст: Мария Иванова

Национальное агентство по регулированию в энергетике республики зафиксировало повышение цен на бензин на семь банов, а на стандартное дизельное топливо – на два бана, до 36,84 лея. Удорожание связано с ростом мировых котировок Platts на нефтепродукты и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что со среды топливо начнет дешеветь: стоимость литра АИ-95 снизится до 34,31 лея (около 1,93 доллара), а дизельного горючего – до 36,69 лея (около 2,08 доллара).

В Молдавии действует государственное регулирование цен на горючее на основе мировых котировок, курса валют и акцизов, поэтому продажа топлива выше установленного потолка запрещена.

Предыдущий исторический максимум стоимости бензина держался в республике с июня 2022 года на отметке 33,90 лея. Рекорд по дизельному топливу был зафиксирован в апреле 2026 года и составлял 34,98 лея за литр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября французские рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за высоких цен на топливо.

Летом канал Sky News сообщил, что конфликт с Ираном сильно ударил по кошелькам американцев.