В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.