Лидер правых в Британии обвинил либералов в подстрекательстве к покушению на Трампа

Британский политик Фарадж обвинил либералов и СМИ в поощрении покушения на Трампа

Tекст: Вера Басилая

«История, которую рассказывают о Трампе эти либералы, которые противостоят ему, настолько отвратительна, настолько неприятна, и я думаю, что она почти поощряет такое поведение», – заявил Фарадж в интервью BBC Sunday With Laura, пишет Politico.

Фарадж напомнил, что за несколько недель до покушения Трампа президент США Джо Байден, сказал, что «Трампа следует сделать мишенью».

Также британский политик обвинил ведущие СМИ, в том числе BBC, в «очень одностороннем подходе». Он сообщил, что на днях также стал жертвой нападения, когда кто-то «бросил в него напитком».

Кроме того, Фарадж сообщил, что собирается навестить Дональда Трампа.

Другие европейские политики правого толка также поддержали Трампа и согласились, что «риторика ненависти со стороны многих левых политиков и СМИ, не лишена последствий».

«Насилие, экстремисты и левые никогда не остановят нас и нашу борьбу за свободу. Трамп – тот президент, который нужен Америке. Вперед, Дональд, вперед!» – заявил лидер крайне правых итальянцев Маттео Сальвини.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением, и какие последствия оно будет иметь для американского общества.