CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.