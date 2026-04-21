Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

Tекст: Дмитрий Бавырин

Премьер Биньямин Нетаньяху «потрясен и опечален» – и эти чувства, по его мнению, разделяет большинство граждан Израиля. Причина – вандализм солдата ЦАХАЛ в отношении статуи Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Начальство поступок военного осуждает, обещаны последствия, начато расследование. Ведь должны же быть какие-то рамки.

До того ЦАХАЛ оккупировал 10% Ливана, изгнав из домов более миллиона человек, взорвав мосты и разрушив города, чтобы беженцы не смогли вернуться. Обоснование этнической чистки в том, что регион является опорным пунктом «Хезболлы», а эта группировка – иранские «прокси», террористы и религиозные экстремисты, поэтому Израиль якобы в своем праве.

Правда, население Дибеля на протяжении всей его полутысячелетней истории почти на 100% состоит из христиан-маронитов, а покровителем деревни считается Дева Мария. Неудивительно, что там стояла статуя Христа. Спокойно стояла в «опорном пункте исламских экстремистов», пока не пришел израильский солдат и не разбил ей кувалдой голову.

«В отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – волнуется глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Нет никаких сомнений, что все это «глубокое возмущение» оправдано, а чувства верующих важны. Но самого Иисуса Христа, когда-то распятого за оскорбление чувств иудейских верующих, в Ливане волновали бы совсем другие вещи. Например, страдания миллионов людей. Только за них Израиль не извиняется.

Понятно, что Христос для евреев не авторитет, но масштабы злодеяний, свершенных над статуей и в Ливане в целом, несопоставимы. Почему же израильское руководство суетится только теперь? В чем причина тряски?

В том, видимо, что у Израиля осталось всего две опоры в государстве, от которого зависит его существование – это семья Дональда Трампа и христианские сионисты США. Причины надежности первой опоры – предмет теорий заговора и инсинуаций, вроде той, где Джеффри Эпштейну приписывают работу на «Моссад». А вторую опору история Христа в Дибеле ставит в откровенно дурацкое положение.

Во времена, когда расколоты даже американские евреи, а их левые трибуны называют Израиль фашистским государством, христианские сионисты по-прежнему скала, хотя зачастую чистопородные англосаксы.

Концепция, по которой для исполнения библейских пророчеств необходимо возвращение евреев в Сион, а помогающие им народы благословит Господь, появилась как раз в Англии, еще в XVI веке. Ее наиболее известный апологет – Дэвид Ллойд Джордж – тоже был англичанином, а также премьером Британии в период Первой мировой войны. Однако наиболее массовое распространение христианский сионизм получил в США с их разнообразными, часто весьма экзотичными протестантскими приходами.

Один из пасторов, который пел Израилю аллилуйю ради благословения Америки, нынешний американский посол в еврейском государстве и видный республиканский политик Майк Хакаби.

В общей массе республиканцев христианские сионисты не очень значительны. Трамп, например, к ним никакого отношения не имеет, его вообще нельзя назвать религиозным человеком. Таким человеком (и сионистом заодно) был его бывший вице Майкл Пэнс, которого президент теперь считает предателем.

Агрессивные лоббисты оружейных баронов и прочего ВПК в Сенате вроде Линдси Грэма и Тома Коттона – это немного другая история. Согласно довлеющей среди политологов версии, они помогли Израилю убедить Трампа напасть на Иран, но люди это более практичные и циничные. Чтобы поддерживать и оправдывать вообще все, что творит Израиль, нужна, помимо финансовой заинтересованности, еще и истовая вера в свою правоту.

Не стоит, впрочем, думать, будто поддержка Израиля держится только на религиозном исступлении протестантских сионистов. Проблема, с которой еврейскому государству теперь предстоит столкнуться, в логической смычке между сионистами и широкими массами республиканцев-христиан, которым нужны более существенные доказательства того, что поддержка Израиля дело богоугодное. На одних только ссылках на Ветхий завет политику теперь не сделаешь, поэтому дискуссия строится на том, что евреи защищают христианские святыни, которые будут поруганы в случае, если победит кто-то из его противников. Например, «Хезболла».

Кадры из Дибеля – мощный удар по такой пропаганде, рассчитанной, так или иначе, на людей одновременно верующих и впечатлительных.

Если разматывать этот клубок дальше, выяснится, что в израильской пропаганде немало другого вранья, зато в правительстве Нетаньяху работают настоящие адепты геноцидов, этнофашисты и религиозные радикалы: министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич. Сам Биби, как его называют в Израиле, скорее старый пройдоха и силовик, верный национальной тактике «разрушь как можно больше и повтори через 15 лет». Теперь опыт подсказывает ему, что дело дрянь: на месте статуи даже поставили временный крест за госсчет.

Если бы распространению видео можно было бы воспрепятствовать, Нетаньяху посвятил бы этому еще одну войну, но теперь не поможет. Контент стал вирусным, а название поселка Дибель нынче должны знать все хорошие католики: оно на устах у папы римского. Причем пока еще не из-за статуи Христа, а из-за того, что Израиль творит в целом.

Марониты Дибеля обратились в Ватикан за помощью. Папа послал гуманитарный конвой. Конвой отчаялся дойти, поскольку «самое толерантное и веротерпимое государство на Ближнем Востоке» его не пропускает, как не пропускало гуманитарную помощь в Газу.

Католиков в США немало, без поддержки хотя бы части из них республиканцам в политике делать нечего. Но уже сейчас из-за самой непопулярной войны в истории страны – с Ираном – из Конгресса этой осенью рискует вылететь рекордное количество израильских лоббистов.

Если смотреть на происходящее из Тель-Авива, в Америке стало опасно много антиизраильских тенденций и людей, прежде к евреям безразличных, а теперь готовых разматывать ниточки и задавать неприятные вопросы.

Например, небезызвестный консервативный арбитр Такер Карлсон называет Трампа «рабом интересов Израиля» и снял большой сюжет о дискриминации христиан в еврейском государстве, всячески подчеркивая, что это происходит при фактической поддержке США и на американские деньги. Еще совсем недавно на такие темы в Америке делали сюжеты только маргиналы – сиречь люди, чье поведение не соответствует устоявшимся нормам.

И нельзя сказать, что Америка так уж сильно изменилась, пусть даже мэром крупнейшего города, где расположена штаб-квартира ООН, стал мусульманин Зохран Мамдани, обещающий арестовать любого члена израильского правительства. Скорее, изменился Израиль, позволяя себе многое сверх того, что позволял и раньше.

Насколько в эту безнаказанность вписывается разрушение статуи в Дибеле, пусть каждый решит для себя сам. Нетаньяху считает, что совершенно не вписывается, но многим кажется, что именно к этому сапог сиониста и топал все последние годы, а происходящее естественно в своей мерзости, как вкус воды Мертвого моря.

Не стоит удивляться, если богомольная американская нация начнет воспринимать христианских сионистов как платформу спятивших пенсионеров, а с Израилем захочет попрощаться, как когда-то с Вьетнамом или Афганистаном. Вот тогда израильское руководство будет потрясено уже по-настоящему.

Белым людям нового света по большому счету плевать на каких-то арабов, которых лишили страны, дома и даже жизни. Но Иисус Христос – другое дело, а теперь одно не идет без другого. Сколь бы изощренной ни была христианская основа Америки, ее жители вряд ли поверят, что Спаситель будет молиться за тех, кто помогает солдатам ЦАХАЛ сносить его статуи.