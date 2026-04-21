    Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 22:15 • В мире

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства.

    Премьер Биньямин Нетаньяху «потрясен и опечален» – и эти чувства, по его мнению, разделяет большинство граждан Израиля. Причина – вандализм солдата ЦАХАЛ в отношении статуи Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Начальство поступок военного осуждает, обещаны последствия, начато расследование. Ведь должны же быть какие-то рамки.

    До того ЦАХАЛ оккупировал 10% Ливана, изгнав из домов более миллиона человек, взорвав мосты и разрушив города, чтобы беженцы не смогли вернуться. Обоснование этнической чистки в том, что регион является опорным пунктом «Хезболлы», а эта группировка – иранские «прокси», террористы и религиозные экстремисты, поэтому Израиль якобы в своем праве.

    Правда, население Дибеля на протяжении всей его полутысячелетней истории почти на 100% состоит из христиан-маронитов, а покровителем деревни считается Дева Мария. Неудивительно, что там стояла статуя Христа. Спокойно стояла в «опорном пункте исламских экстремистов», пока не пришел израильский солдат и не разбил ей кувалдой голову.

    «В отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – волнуется глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Нет никаких сомнений, что все это «глубокое возмущение» оправдано, а чувства верующих важны. Но самого Иисуса Христа, когда-то распятого за оскорбление чувств иудейских верующих, в Ливане волновали бы совсем другие вещи. Например, страдания миллионов людей. Только за них Израиль не извиняется.

    Понятно, что Христос для евреев не авторитет, но масштабы злодеяний, свершенных над статуей и в Ливане в целом, несопоставимы. Почему же израильское руководство суетится только теперь? В чем причина тряски?

    В том, видимо, что у Израиля осталось всего две опоры в государстве, от которого зависит его существование – это семья Дональда Трампа и христианские сионисты США. Причины надежности первой опоры – предмет теорий заговора и инсинуаций, вроде той, где Джеффри Эпштейну приписывают работу на «Моссад». А вторую опору история Христа в Дибеле ставит в откровенно дурацкое положение.

    Во времена, когда расколоты даже американские евреи, а их левые трибуны называют Израиль фашистским государством, христианские сионисты по-прежнему скала, хотя зачастую чистопородные англосаксы.

    Концепция, по которой для исполнения библейских пророчеств необходимо возвращение евреев в Сион, а помогающие им народы благословит Господь, появилась как раз в Англии, еще в XVI веке. Ее наиболее известный апологет – Дэвид Ллойд Джордж – тоже был англичанином, а также премьером Британии в период Первой мировой войны. Однако наиболее массовое распространение христианский сионизм получил в США с их разнообразными, часто весьма экзотичными протестантскими приходами.

    Один из пасторов, который пел Израилю аллилуйю ради благословения Америки, нынешний американский посол в еврейском государстве и видный республиканский политик Майк Хакаби.   

    В общей массе республиканцев христианские сионисты не очень значительны. Трамп, например, к ним никакого отношения не имеет, его вообще нельзя назвать религиозным человеком. Таким человеком (и сионистом заодно) был его бывший вице Майкл Пэнс, которого президент теперь считает предателем.

    Агрессивные лоббисты оружейных баронов и прочего ВПК в Сенате вроде Линдси Грэма и Тома Коттона – это немного другая история. Согласно довлеющей среди политологов версии, они помогли Израилю убедить Трампа напасть на Иран, но люди это более практичные и циничные. Чтобы поддерживать и оправдывать вообще все, что творит Израиль, нужна, помимо финансовой заинтересованности, еще и истовая вера в свою правоту.

    Не стоит, впрочем, думать, будто поддержка Израиля держится только на религиозном исступлении протестантских сионистов. Проблема, с которой еврейскому государству теперь предстоит столкнуться, в логической смычке между сионистами и широкими массами республиканцев-христиан, которым нужны более существенные доказательства того, что поддержка Израиля дело богоугодное. На одних только ссылках на Ветхий завет политику теперь не сделаешь, поэтому дискуссия строится на том, что евреи защищают христианские святыни, которые будут поруганы в случае, если победит кто-то из его противников. Например, «Хезболла».

    Кадры из Дибеля – мощный удар по такой пропаганде, рассчитанной, так или иначе, на людей одновременно верующих и впечатлительных.

    Если разматывать этот клубок дальше, выяснится, что в израильской пропаганде немало другого вранья, зато в правительстве Нетаньяху работают настоящие адепты геноцидов, этнофашисты и религиозные радикалы: министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич. Сам Биби, как его называют в Израиле, скорее старый пройдоха и силовик, верный национальной тактике «разрушь как можно больше и повтори через 15 лет». Теперь опыт подсказывает ему, что дело дрянь: на месте статуи даже поставили временный крест за госсчет.

    Если бы распространению видео можно было бы воспрепятствовать, Нетаньяху посвятил бы этому еще одну войну, но теперь не поможет. Контент стал вирусным, а название поселка Дибель нынче должны знать все хорошие католики: оно на устах у папы римского. Причем пока еще не из-за статуи Христа, а из-за того, что Израиль творит в целом.

    Марониты Дибеля обратились в Ватикан за помощью. Папа послал гуманитарный конвой. Конвой отчаялся дойти, поскольку «самое толерантное и веротерпимое государство на Ближнем Востоке» его не пропускает, как не пропускало гуманитарную помощь в Газу.

    Католиков в США немало, без поддержки хотя бы части из них республиканцам в политике делать нечего. Но уже сейчас из-за самой непопулярной войны в истории страны – с Ираном – из Конгресса этой осенью рискует вылететь рекордное количество израильских лоббистов.    

    Если смотреть на происходящее из Тель-Авива, в Америке стало опасно много антиизраильских тенденций и людей, прежде к евреям безразличных, а теперь готовых разматывать ниточки и задавать неприятные вопросы.

    Например, небезызвестный консервативный арбитр Такер Карлсон называет Трампа «рабом интересов Израиля» и снял большой сюжет о дискриминации христиан в еврейском государстве, всячески подчеркивая, что это происходит при фактической поддержке США и на американские деньги. Еще совсем недавно на такие темы в Америке делали сюжеты только маргиналы – сиречь люди, чье поведение не соответствует устоявшимся нормам.

    И нельзя сказать, что Америка так уж сильно изменилась, пусть даже мэром крупнейшего города, где расположена штаб-квартира ООН, стал мусульманин Зохран Мамдани, обещающий арестовать любого члена израильского правительства. Скорее, изменился Израиль, позволяя себе многое сверх того, что позволял и раньше.

    Насколько в эту безнаказанность вписывается разрушение статуи в Дибеле, пусть каждый решит для себя сам. Нетаньяху считает, что совершенно не вписывается, но многим кажется, что именно к этому сапог сиониста и топал все последние годы, а происходящее естественно в своей мерзости, как вкус воды Мертвого моря.

    Не стоит удивляться, если богомольная американская нация начнет воспринимать христианских сионистов как платформу спятивших пенсионеров, а с Израилем захочет попрощаться, как когда-то с Вьетнамом или Афганистаном. Вот тогда израильское руководство будет потрясено уже по-настоящему

    Белым людям нового света по большому счету плевать на каких-то арабов, которых лишили страны, дома и даже жизни. Но Иисус Христос – другое дело, а теперь одно не идет без другого. Сколь бы изощренной ни была христианская основа Америки, ее жители вряд ли поверят, что Спаситель будет молиться за тех, кто помогает солдатам ЦАХАЛ сносить его статуи.

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

