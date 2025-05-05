Бойцы «Центра» провели «Бессмертный полк» на передовой СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Акция «Бессмертный полк» прошла на передовой зоны спецоперации на Украине – военнослужащие группировки «Центр» приняли участие в памятном шествии, сообщает корреспондент РИА «Новости». Бойцы подразделения, управляющие системой дистанционного минирования «Земледелие», разместили портреты своих дедов-фронтовиков на боевых машинах в преддверии 80-летия Победы.

Как рассказал участник акции Дмитрий Казарялов, его дед Амелин Николай Иванович в возрасте десяти лет был угнан в Германию, где использовался как донор для немецких солдат, но был освобожден советскими войсками. Казарялов отметил: «Это мой родной дед, его не успели расстрелять, их освободили наши советские солдаты».

Командир отделения Андрей Булатов сообщил, что его дед воевал на легендарной «Катюше», а сегодня его потомки используют современные реактивные системы, продолжая преемственность поколений. Военнослужащий подразделения добавил, что считает честью выполнять боевые задачи со снимком деда-сапера на боевой машине и уверен в победе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили прошла акция «Бессмертный полк» и был организован концерт в честь Дня Победы, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие в рамках этой памятной инициативы.