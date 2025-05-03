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Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты
В Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.
Торжественная акция «Бессмертный полк» состоялась в Калькутте, сообщает ТАСС. В шествии приняли участие русскоязычные жители, индийцы, студенты и общественные деятели. Участники несли точную копию Знамени Победы, которая была вручена дочерью Героя Советского Союза Михаила Егорова в Музее Победы в Москве, а также портреты родных – фронтовиков, тружеников тыла и жертв фашизма. Акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Координатор шествия Ирина Малышева отметила: «Память о Великой Победе живет в наших сердцах и объединяет народы. Мы благодарны Индии за дружбу и поддержку и сегодня вместе вспоминаем подвиг тех, кто сражался за мир и свободу». Она также подчеркнула, что единственная в Индии копия Знамени Победы хранится в Калькутте и была передана для сохранения исторической памяти.
Участники почтили память павших героев минутой молчания, на мероприятии звучали песни военных лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили провести акцию «Бессмертный полк» в смешанном формате, предусматривающем как онлайн, так и очные мероприятия; также были объявлены основные форматы проведения шествия ко Дню Победы, включая онлайн-трансляции и региональные события; кроме того, стало известно, что 9 мая акция пройдет в цифровом формате в виде онлайн-шествия.