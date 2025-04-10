Объявлены форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева объявила о проведении акции в смешанном формате. В зависимости от региональных условий и общественной безопасности шествия пройдут на улицах городов или в онлайн-формате.

Онлайн-формат позволит каждому жителю России принять участие в акции, используя платформы «Сбер» и «ВКонтакте». Помимо этого, акции памяти пройдут в школах, в том числе на занятиях «Разговоры о важном» и на акции «Стена памяти».

Сопредседатель Сергей Макаров подчеркнул важность безопасности на шествиях и рекомендовал ознакомиться с правилами проведения массовых мероприятий на сайте Бессмертного полка России. Также предусмотрены форматы с участием ветеранов СВО и международные акции с участием соотечественников за рубежом.

Руководитель исполкома Наталья Шадрина напомнила о разнообразии форматов акции: автопробеги, участие в одежде, в социальных сетях и другие. Граждан призывают создать праздничные штендеры с изображениями участников войны и активно делиться историями своих героев.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы», член центрального штаба Бессмертного полка России Анастасия Рябова представила программу волонтерской поддержки. По ее словам, «Волонтеры Победы» помогут в проведении акции как в России, так и на международной арене.