Организаторы предложили смешанный формат акции «Бессмертный полк»

В России «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате с участием школ и колледжей

Tекст: Вера Басилая

По словам Цунаевой, акция «Бессмертный полк» в 2025 году в России пройдет в смешанном формате. Окончательное решение об организации мероприятия будет зависеть от местных властей и региональных отделений движения. Цунаева отметила, что в год 80-летия Победы, 9 мая, шествие вновь примет традиционную форму, где это позволит безопасность, передает ТАСС.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что акция также состоится в российских школах и колледжах. Он уточнил, что мероприятие пройдет в смешанных форматах, и где это возможно, будет организовано в традиционной форме. В прошлом году в акции приняли участие 10 млн школьников, и в этом году ожидается увеличение их числа.

Кравцов также сообщил о проекте «Музыка вместо звонка», в рамках которого в школах в мае будет звучать музыка из песен о Великой Отечественной войне. Это, по его мнению, создаст атмосферу патриотизма и памяти о подвиге наших предков.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2012 году в Томске и с тех пор стала неотъемлемой частью мероприятий, посвященных Дню Победы в России.

Россия и Белоруссия планируют объединить шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.