Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Стало известно о проведении онлайн-шествия Бессмертного полка 9 мая
В этом году онлайн-шествие Бессмертного полка объединит миллионы людей из России и десятков стран мира, а благодаря технологиям искусственного интеллекта участники смогут восстановить и оцифровать фотографии своих героев ко Дню Победы.
Онлайн-шествие Бессмертного полка состоится 9 мая на платформе 2025.polkrf.ru, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Платформу поддерживают крупнейшие российские компании в сфере высоких технологий – «Сбер» и «ВКонтакте». Сопредседатель штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров отметил, что онлайн-формат позволит присоединиться к празднованию Дня Победы всем, даже при отсутствии традиционных шествий в регионах.
В 2025 году платформа использует новейшие цифровые решения и искусственный интеллект. С помощью нейросети Kandinsky пользователи смогут отреставрировать архивные фотографии героев Великой Отечественной войны, сделать их цветными и выразительными, а также рассказать их истории в социальных сетях. После авторизации на сайте можно загрузить фотографии, заполнить анкету и указать род войск для виртуального шествия.
Онлайн-шествие будет организовано по потокам – по родам войск и группам тружеников тыла, между которыми можно свободно переключаться. Участники из России и многих стран мира смогут присоединиться к трансляциям с историческими справками. Для регистрации достаточно пройти процедуру через Сбер ID или номер телефона с 23 апреля по 6 мая. Модерация анкет будет двухуровневой: сначала заявки проверят обученные волонтеры, затем профессиональные историки с применением искусственного интеллекта.
По словам представителей «ВКонтакте», загрузить данные о героях и фотографии можно не только на сайте, но и в мини-приложениях соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для вопросов организована горячая линия и электронная почта. Исполнительный директор «Волонтеров Победы» рассказала о специальной подготовке добровольцев, которые обеспечат уважительное и качественное модерирование заявок. Особое внимание уделено безопасности и пресечению нарушений законодательства.