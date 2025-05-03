Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Буэнос-Айресе прошла акция «Бессмертный полк»
В центре Буэнос-Айреса прошла акция «Бессмертный полк» с участием более 200 человек
В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор.
В центре Буэнос-Айреса более 200 человек приняли участие в марше «Бессмертного полка», передает ТАСС.
Акция, посвященная юбилею Победы, собрала не только российских соотечественников и аргентинцев, но и дипломатов и представителей диаспор других стран, включая Кубу, Сербию и Венесуэлу.
Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов отметил, что количество участников увеличилось по сравнению с прошлыми годами, что объясняется как юбилеем Победы, так и ростом интереса к исторической правде. Он подчеркнул, что многие люди стремятся самостоятельно разобраться в событиях Второй мировой войны и не позволяют искажать историю.
По словам посла Кубы в Аргентине Педро Прада Кинтеро, участие в «Бессмертном полке» стало для него большой честью, учитывая приверженность Кубы миру и борьбе против фашизма. Он выразил благодарность советскому народу за вклад в освобождение человечества и подчеркнул особые отношения между Кубой и Россией.
Ранее шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.
До этого «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме.