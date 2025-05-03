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«Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме
В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, собрав порядка ста участников.
Памятная акция «Бессмертный полк» и концерт военных песен, посвящённые 80-летию Победы, состоялись в центре Амстердама, передает РИА «Новости». Мероприятие началось на площади Дам с исполнения песен военных лет оперной певицей Эльнарой Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артисткой России Еленой Баженовой. Артистов тепло встретили аплодисментами как участники акции, так и жители и гости города.
После концерта участники «Бессмертного полка» с флагами России, СССР и бывших союзных республик прошли маршем по центральным улицам Амстердама. По оценке корреспондента агентства, к шествию присоединились около 100 человек, среди которых были россияне, граждане бывших советских республик и голландцы. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции.
Координатор штаба «Волонтеры победы» в Нидерландах Никита Ананьев отметил особое значение события: «Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии – когда не только современную Россию, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются».
Ананьев добавил, что изначально акцию планировали провести 5 мая, в официальную дату освобождения Нидерландов, однако по просьбе полиции мероприятие перенесли на 3 мая из-за невозможности обеспечить охрану в праздничный день. По его словам, местные власти не препятствовали проведению акции, хотя некоторые граждане, предположительно с Украины, пытались её отменить через петицию, но безуспешно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили смешанный формат акции «Бессмертный полк», предусматривающий проведение мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-режиме, власти объявили различные форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы, а 9 мая также станет доступным проведение онлайн-шествия «Бессмертного полка».