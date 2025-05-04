В столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт

В Сантьяго прошли шествие и концерт ко Дню Победы

Tекст: Денис Тельманов

Мероприятия прошли в чилийской столице, передает ТАСС. Шествие стартовало у Троице-Казанского храма, где была открыта выставка «Вернисаж победы», и проследовало несколько километров до концертного зала. Колонну возглавили представители клуба исторической реконструкции в военной форме.



По информации руководителя Русского дома Нины Миловидовой, всего оба мероприятия собрали более 500 человек, причем девяносто пять процентов присутствующих на концерте оказались чилийцами.

По ее словам, зал был переполнен, некоторым гостям пришлось стоять из-за большого количества желающих участвовать в празднике.

Миловидова отметила: «Мы были поражены, что, несмотря на длинные праздничные выходные, у нас собралось столько людей».

На концерте прозвучали военные песни, стихи и отрывки из дневника Тани Савичевой, а также были представлены танцы и исторические реконструкции силами местных коллективов.

Кульминацией стало торжественное внесение копии Знамени Победы, доставленной из Москвы. По словам Миловидовой, чилийцы активно подпевали песням и очень тепло встречали артистов.

В рамках празднования Русский дом также провел акцию «Сад памяти» в Винья-дель-Мар и организовал лекцию о ключевых этапах Великой Отечественной войны для старшеклассников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона стартует памятное шествие «Бессмертного полка», возобновленное впервые после шестилетнего перерыва с официальным разрешением местных властей.

В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор, а в Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.

