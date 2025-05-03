Стало известно о проведении «Бессмертного полка» возле Белого дома

В Вашингтоне прошло первое за шесть лет шествие «Бессмертного полка»

Tекст: Денис Тельманов

Участники акции «Бессмертный полк» собираются возле Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, передает РИА Новости. По состоянию на 15.30 по местному времени в парке Лафайет-сквер собрались десятки людей, готовящихся к началу мероприятия, которое запланировано на 16.00.

Организаторы ожидают, что шествие начнется в Лафайет-сквер и завершится у мемориала Второй мировой войны. Как уточняла координатор проекта Анна Блоха, столичные власти официально выдали разрешение на проведение акции, ограничив максимальное число участников тремястами человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более двухсот человек, среди которых были представители разных стран и диаспор, а «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, предусматривающем как очные мероприятия, так и онлайн-программы.