Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Норвегия заявила, что помощь Киеву важнее пополнения ее запасов оружия
Главком ВС Норвегии Кристофферсен: Помощь Киеву важнее пополнения запасов оружия
Помощь Украине сейчас важнее для Норвегии, чем обеспечение запасов оружия на норвежских складах, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.
«Сейчас важнее оказать поддержку Украине, чем иметь абсолютно всё необходимое на складах в Норвегии», – приводит слова Кристофферсена РИА «Новости» со ссылкой на Forsvarets forum.
Он также признал, что уровень боеготовности вооруженных сил Норвегии, запасов боеприпасов, техники и запчастей оставляет желать лучшего.
Кристофферсен выразил сомнение в том, что конфликт на Украине получит военное решение. С его точки зрения, наиболее реальный сценарий – установление перемирия и фактическая заморозка конфликта вдоль линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия покинула первую десятку «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.