Tекст: Ирма Каплан

«Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки «Север» привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении. Украинские волонтеры проводят экстренные сборы на ударные БПЛА для своих подшефных частей», – рассказали бойцы группировки в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

На Харьковском направлении в районе Волчанска штурмовики «Северян» расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинулись на 200 м и заняли четыре здания. Кроме того, заняли одну позицию ВСУ в лесном массиве на восточной окраине города, поделились бойцы.

«В лесу западнее Синельниково Северяне продвинулись на 400 м вглубь леса, отразив одну контратаку 57 омпбр ВСУ. Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА «Валькирия». Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета», – рассказали «Северяне».

На участке Меловое-Хатнее ведется интенсивная работа по позициям подразделений ВСУ в районе Хатнее с применением артиллерии, расчетов ТОС-1А «Солнцепек» и ударных беспилотников.

«За сутки потери противника составили свыше 185 человек (из них более 115 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суммарные потери украинских войск за сутки превысили 1335 военнослужащих, уничтожены боевые машины, артиллерия, склады боеприпасов и станции РЭБ.

До этого, 5 августа, группировка войск «Север» отразила крупную атаку ВСУ, реализованную противником с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.