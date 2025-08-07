Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Андреевки, Павловки, Юнаковки, Корчаковки и Искрисковщины Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском, Хатнем и Тихим Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Тамаргановки, Высшего Соленого, Дружелюбовки Харьковской области, Ямполя, Среднего и Ставки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены девять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Николаевки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья ДНР.

Противник потерял до 165 военнослужащих, две бронемашины, включая америкаснкий бронетранспортер М113, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

в то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Суворово, Родинского, Чунишино, Рубежного, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 420 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Новогеоргиевки, Сосновки, Алексеевки Днепропетровской области и Искры ДНР.

При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий, в том числе две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад с материальными средствами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Новоданиловки, Степногорска Запорожской области, Садового и Антоновки Херсонской области. Уничтожены более 60 военнослужащих, бронемашина, пять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области.