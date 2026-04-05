Гидрометцентр объяснил выражение «погода ощущается»

Сотрудник Гидрометцентра Макарова рассказала о показателе «Погода ощущается»

Tекст: Антон Антонов

Макарова сообщила, что в метеорологии существует понятие эффективной температуры. Этот показатель рассчитывается по формуле, в которую входят данные о температуре воздуха, уровне влажности и скорости ветра, передает ТАСС.

«Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры. А ветер действует со знаком минус, то есть, если будет отмечаться сильный ветер, то нам будет казаться, что погода более прохладная, чем мы видим на термометрах», – сказала Макарова.

По словам синоптика, если скорость ветра увеличивается на 1 м/с, температура по ощущениям становится ниже на градус. Так, при фактической температуре минус 5 и ветре 10 м/с по ощущениям температура будет минус 15.

Макарова также подчеркнула, что влияние влажности на ощущаемую температуру уступает по силе воздействию ветра, однако сухой и влажный воздух воспринимаются человеком по-разному.

