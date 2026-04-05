Автомобиль сбил 13 человек на праздновании лаосского Нового года в США
В результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Луизиане в США по случаю лаосского Нового года пострадали 13 человек, сообщает Fox News.
По данным Fox News, 11 пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а еще двое – на медицинском вертолете. Некоторые из госпитализированных получили серьезные травмы, передает РИА «Новости».
Офис шерифа округа сообщил СМИ, что водитель автомобиля задержан, его личность пока не установлена. Власти на основании предварительного расследования заявили, что авария не была преднамеренной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре британского Дерби автомобиль въехал в группу пешеходов. В США автомобиль протаранил вход в аэропорт города Детройт.