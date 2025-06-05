Песков обвинил Киев в терроризме на государственном уровне

Tекст: Елизавета Шишкова

Действия киевского режима подтверждают его террористическую сущность, заявил Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, руководство Киева сознательно отдало приказ совершить диверсию против гражданского российского поезда, что, по оценке Кремля, квалифицируется как терроризм на государственном уровне.

Песков напомнил, что президент России охарактеризовал киевский режим как террористический именно из-за подобных решений, принятых его руководством. Представитель Кремля подчеркнул, что действия Киева направлены против мирных граждан и инфраструктуры.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в ходе телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом американский лидер заявил, что не был осведомлен о планах киевских властей по подготовке терактов на территории России. Песков заметил, что Кремль рассчитывал услышать от Трампа четкое осуждение подобных актов, подчеркнув важность международной реакции на действия Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению.

Путин также отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Президент России подчеркнул, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований.