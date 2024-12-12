Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.