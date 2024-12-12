Рябков: Рассуждения о переговорах при запрете Киевом абсурдны и нелогичны

Tекст: Ольга Иванова

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков выступил с критикой по поводу обсуждения возможности переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщает ТАСС, Рябков назвал такие рассуждения абсурдными, учитывая, что Киев сам ввел запрет на их проведение. По его мнению, очевидно абсурдным выглядит обсуждение переговоров, когда они формально запрещены, и это должно быть понятно всем, кроме тех, кто определяет политику Киева.

Также Рябков высказался о санкциях, введенных Западом против России, назвав их «игрой на публику». По его словам, Россия успешно приспособилась к этим рестрикциям. Он отметил, что в арсенале внешней политики стран Запада не осталось ничего, кроме санкций, которые уже утратили свою эффективность. Замминистра подчеркнул, что несмотря на сложности, в ряде секторов произошло стимулирование производственного развития и импортозамещение, что требует усилий, но это возможно.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский в Париже предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО для укрепления позиций страны на переговорах о прекращении конфликта.

Позже Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий под контролем Киева, хотя формально приглашение должно касаться всей Украины в границах 1991 года.