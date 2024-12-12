Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
Украинский суд заочно приговорил Володина к 15 годам тюрьмы
Украинский суд заочно приговорил Вячеслава Володина к 15 годам за посягательство на целостность страны
Служба безопасности Украины сообщила о заочном приговоре спикеру Госдумы России Вячеславу Володину на 15 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.
Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы России Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы, сообщает ТАСС.
Это решение принято на основании обвинений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Володин обвинен по статье, связанной с действиями, направленными на нарушение территориальной целостности государства. Это не первый случай, когда украинские власти предъявляют подобные обвинения российским официальным лицам. В мае СБУ также предъявила обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко являются ключевыми фигурами в российской политике, и их обвинения украинскими властями подчеркивают продолжающееся напряжение между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба безопасности Украины предъявила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян заочные обвинения, включая геноцид и пропаганду военных действий. Также на Украине заочно приговорили художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.