Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы России Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы, сообщает ТАСС.

Это решение принято на основании обвинений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Володин обвинен по статье, связанной с действиями, направленными на нарушение территориальной целостности государства. Это не первый случай, когда украинские власти предъявляют подобные обвинения российским официальным лицам. В мае СБУ также предъявила обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко являются ключевыми фигурами в российской политике, и их обвинения украинскими властями подчеркивают продолжающееся напряжение между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба безопасности Украины предъявила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян заочные обвинения, включая геноцид и пропаганду военных действий. Также на Украине заочно приговорили художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.