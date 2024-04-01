Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
СБУ предъявила Симоньян новые обвинения
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян ряд новых обвинений, среди которых геноцид, посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганда военных действий, сообщила пресс-служба ведомства.
Помимо прочего, Симоньян обвиняют в оправдании, признании правомерными и отрицании действий России, которые на Украине расценивают как «агрессию», а также в глорификации (прославлении) участников специальной военной операции, передает ТАСС.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту, командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якову Резанцеву.