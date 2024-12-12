Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
Эксперт сообщил о расширении плацдарма ВС России под Купянском
Российские войска переправились через Оскол и расширяют плацдарм под Купянском
Российские войска успешно переправились через реку Оскол вблизи Купянска и стабилизировали позиции на западном берегу, создавая плацдарм для будущих операций по расширению влияния в регионе.
Российские Вооруженные силы переправились через реку Оскол в Харьковской области и успешно укрепили свои позиции на западном ее берегу, сообщает ТАСС. Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что этот плацдарм под Купянском продолжает расширяться для дальнейших действий.
По словам Киселева, российские подразделения провели две переправы через реку. Он отметил, что одна из переправ была атакована противником, однако попытка выбить российские силы оказалась неудачной. Эксперт добавил, что теперь в северной части российские военные закрепились основательно, что позволит усилить присутствие личного состава и техники.
Кроме того, Киселев отметил, что в целом на Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Противник предпринимает ожесточенное сопротивление, бросая значительные резервы на удержание своих позиций в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стянули резервы к Дорошовке на Купянском участке, усиливая свои позиции в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ продолжают стягивать мобилизованных к Купянску, что свидетельствует о подготовке к возможным активным действиям на этом направлении.