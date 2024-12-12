Российские войска переправились через Оскол и расширяют плацдарм под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооруженные силы переправились через реку Оскол в Харьковской области и успешно укрепили свои позиции на западном ее берегу, сообщает ТАСС. Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что этот плацдарм под Купянском продолжает расширяться для дальнейших действий.

По словам Киселева, российские подразделения провели две переправы через реку. Он отметил, что одна из переправ была атакована противником, однако попытка выбить российские силы оказалась неудачной. Эксперт добавил, что теперь в северной части российские военные закрепились основательно, что позволит усилить присутствие личного состава и техники.

Кроме того, Киселев отметил, что в целом на Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Противник предпринимает ожесточенное сопротивление, бросая значительные резервы на удержание своих позиций в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стянули резервы к Дорошовке на Купянском участке, усиливая свои позиции в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ продолжают стягивать мобилизованных к Купянску, что свидетельствует о подготовке к возможным активным действиям на этом направлении.