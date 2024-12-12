Медведев озвучил условия для переговоров по Украине с администрацией Трампа

Tекст: Евгения Караваева

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием команды избранного президента США Дональда Трампа возможны, передает ТАСС слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Медведев, также являющийся председателем партии «Единая Россия», выразил мнение журналистам, отметив сложившуюся на территории Украины реальную ситуацию и изменения в Конституции России.

Зампред Совбеза подчеркнул, что основными условиями для возможных переговоров являются ответы на вопросы, поднятые Владимиром Путиным в начале специальной военной операции. Кроме того, Медведев выразил обеспокоенность по поводу развития событий вокруг НАТО и потенциального членства Украины в альянсе. Он отметил, что если все эти вопросы будут урегулированы, то деятельность администрации США может поспособствовать началу переговоров. Однако Медведев добавил, что «до этого надо дожить», подчеркивая сложность текущей геополитической обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета, а глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.