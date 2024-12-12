Monde сообщила о падении набора в ВСУ почти вдвое из-за репутации командиров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ряд командиров вооруженных сил Украины приобрели репутацию «мясников» за использование солдат в качестве «пушечного мяса», сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Monde. Издание подчеркивает, что новобранцы внимательно оценивают своих командиров из-за неоднородного качества их подготовки.

Monde также отмечает, что набор в украинскую армию сократился почти вдвое: с 35 тыс. человек в месяц в начале конфликта до 20 тыс. человек этой осенью. Это снижение численности было признано недостаточным для восполнения высоких потерь, которые несут ВСУ.

Особенно ощутима нехватка кадров в пехотных подразделениях украинской армии. Качество подготовки новобранцев часто подвергается критике, что также может влиять на мотивацию и эффективность новобранцев в боевых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо, а на Украине мобилизовали бойца со стеклянным глазом на место наводчика, и сейчас ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску.