Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Ганчев: ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску
Украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, «вчера» отловленных на улицах ребят бросают на самые «горячие» участки», – сказал Ганчев ТАСС.
Мобилизованные украинские бойцы не могут продержаться долго, в то время как ВС России точечно бьют по скоплениям личного состава противника и по местам возможных переправ.
Он добавил, что российские силы активно используют артиллерию и авиацию для подрыва украинских позиций на Харьковском направлении. Ситуация, по мнению Ганчева, находится в стадии планомерного уничтожения противника.
Ранее Ганчев сообщал, что ВС России активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях.