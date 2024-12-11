Ганчев: ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску

Tекст: Алексей Дегтярев

«Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, «вчера» отловленных на улицах ребят бросают на самые «горячие» участки», – сказал Ганчев ТАСС.

Мобилизованные украинские бойцы не могут продержаться долго, в то время как ВС России точечно бьют по скоплениям личного состава противника и по местам возможных переправ.

Он добавил, что российские силы активно используют артиллерию и авиацию для подрыва украинских позиций на Харьковском направлении. Ситуация, по мнению Ганчева, находится в стадии планомерного уничтожения противника.

Ранее Ганчев сообщал, что ВС России активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях.