Президент Бразилии Лула да Силва успешно перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг

Tекст: Мария Иванова

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва успешно перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг, сообщает ТАСС. Операцию провел лечащий врач Роберту Калил Филью, который отметил, что процедура прошла успешно. Лула да Силва уже проснулся и может разговаривать, что свидетельствует о положительной динамике его состояния.

Лула да Силва был госпитализирован после кровоизлияния в мозг. Врачи провели повторную операцию, чтобы предотвратить возможное повторное кровотечение. По заверениям лечащего врача, состояние президента стабильное, и это позволяет надеяться на его быстрое выздоровление.

Согласно информации, предоставленной бразильской газетой O Globo, президент планирует вернуться к своим обязанностям на следующей неделе. Это говорит о том, что его восстановление идет по плану, и он сможет продолжить исполнять свои обязанности без задержек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву госпитализировали из-за головной боли, вызванной кровоизлиянием в мозг после падения в октябре. Ранее сообщалось, что Лула да Силва в четверг пройдет медицинскую процедуру, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние и остановить кровоток в проблемной области.

На время лечения Лулы да Силвы обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.