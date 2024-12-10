Стало известно о госпитализации президента Бразилии после кровоизлияния в мозг

Tекст: Ольга Иванова

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно исполняет обязанности главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Президент был госпитализирован после кровоизлияния в мозг, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. В связи с этим Алкмин отменил запланированные мероприятия в штате Сан-Паулу и отправился в столицу Бразилиа для участия во встречах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС.

Заседания, на которых Алкмин будет представлять Лулу да Силву, включают не менее пяти совместных мероприятий со словацкой делегацией, включая заявления для прессы. Врачи сообщили, что президенту провели краниотомию для дренирования гематомы, и операция прошла успешно. Лула да Силва останется под наблюдением медиков в течение нескольких дней.

По информации местной радиостанции CBN, выписка Лулы да Силвы ожидается к концу недели. Хотя сроки его возвращения к исполнению президентских обязанностей пока не разглашаются, в последние дни он жаловался на головные боли. После операции президент был в сознании, но позже снова заснул.