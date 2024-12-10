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Лулу да Силву госпитализировали с кровоизлиянием в мозг
Президента Бразилии Лулу да Силву госпитализировали после кровоизлияния в мозг
Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву госпитализировали из-за головной боли, вызванной кровоизлиянием в мозг, произошедшим из-за падения в октябре.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был срочно госпитализирован в больницу Sirio-Libanes в Сан-Паулу из-за кровоизлияния в мозг, сообщает ТАСС. Причиной госпитализации стала головная боль, возникшая после несчастного случая в октябре, когда президент упал и ударился затылком.
По заявлению больницы, МРТ выявила внутричерепное кровоизлияние, и Луле да Силве была проведена операция краниотомии. Эта процедура включает временное удаление части черепа для дренирования гематомы и облегчения оттока крови.
Врачи сообщили, что операция прошла без осложнений, и сейчас президент находится под наблюдением в палате интенсивной терапии.
Инцидент, произошедший 19 октября, вынудил президента пропустить саммит БРИКС в Казани, в котором он участвовал в формате видеоконференции. Тогда президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Ранее Лула да Силва опубликовал первое фото после получения травмы головы.