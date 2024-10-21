За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Президент Бразилии опубликовал фото после травмы головы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после получения травмы головы.
Лула да Силва опубликовал фото в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором он выглядит бодро. Это первое его публичное появление после полученной травмы головы. В своем посте он отметил, что провел рабочую встречу со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям.