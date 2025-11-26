Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

Tекст: Ольга Самофалова

Россия за последние десять лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой, совокупный экономический эффект для Китая с 2022 года составляет порядка 20 млрд долларов, заявил Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

Тем самым Пекин сделал после 2022 года еще более экономически эффективным импорт нефти, в отличие от Евросоюза, который, наоборот, снизил эффективность импорта. И это одно из важных конкурентных преимуществ китайской экономики в целом и по сравнению с конкурирующей европейской экономикой в особенности.

Та же ситуация наблюдается и в сфере электроэнергии. Для промышленности в России и Китае электроэнергия более чем вдвое дешевле, чем в США, и в три-четыре раза ниже, чем в ряде стран ЕС, отметил Сечин. Это фундаментальный фактор конкурентоспособности экономик двух стран, добавил он. И все потому, что Китай не отказывается от угля так жестко и резко, как ЕС, но в то же время активно развивает возобновляемую энергетику. В Пекине понимают, чтобы отказаться от чего-то старого, надо сначала создать что-то новое на его замену.

Сотрудничество России и Китая активно развивается и в газовой сфере. Россия занимает более 20% китайского рынка импорта газа, что делает ее одним из ключевых партнеров Китая в обеспечении энергетической безопасности. Пятая часть импортируемого Китаем газа поступает из России, отметил Сечин. Китай стремится сделать и поставки газа более эффективными. Именно поэтому он начал в этом году скупать российский подсанкционный СПГ. По неофициальной информации, скидка на него доходит до 20-30%, а это значит, что Пекин сорвет на этом настоящий куш и сделает это еще одним из своих конкурентных преимуществ на мировой экономической арене.

Интересен подсчет экономической выгоды Китая от закупки российской нефти с 2022 года. Возможно, речь идет о разнице в ценах между российским сортом Urals и североморским Brent. Российская подсанкционная нефть обходится Китаю дешевле, отсюда и формируется экономия. «Весь 2024 года и большую часть 2025 года разница в ценах между Urals и Brent была примерно 12-13 долларов на каждый баррель. Возможно, взяли эту разницу цен и тот объем нефти, который мы доставили в Китай морем, и таким образом посчитали экономию. Скидка на нефть, которая отправляется из России в Китай по нефтепроводам, гораздо меньше – примерно пара долларов. Поэтому речь больше про нефть сорта Urals, которая доставляется морем», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«До 2022 года Китай уже был крупнейшим покупателем российской нефти, если брать статистику по отдельным странам. Но в совокупности страны Евросоюза, конечно, покупали больше, чем один Китай. Но после 2022 года КНР стала брать гораздо больше нашей нефти, чем раньше. Если раньше это была преимущественно нефть ВСТО и сахалинские сорта нефти, идущие по нефтепроводам через Казахстан и по ВСТО в порт, то после 2022 года стали расти объемы поставок нефти Urals морским путем из западных портов – Новороссийска и портов Ленинградской области», – отмечает Юшков.

Россия подвинула на китайском рынке прежде всего ближневосточных поставщиков – Саудовскую Аравию, Ирак и производителей из Африки. Они опустились в рейтинге поставщиков на более низкие позиции, уступив пальму первенства российским поставкам, говорит собеседник. То же самое произошло и на индийском рынке. Однако вряд ли ближневосточные партнеры обиделись на Россию, ведь они получили европейский рынок сбыта и продолжили зарабатывать, как и раньше, считает Юшков.

«Экспорт нефти из России в Китай увеличился с 12,8 млн тонн в 2005 году до 108,5 млн тонн в 2024 году, а доля России в структуре китайского импорта – с 10% до 20% соответственно.

Для сравнения: доля Саудовской Аравии, второго по величине импортера, в прошлом году составила 14%, а доля Малайзии – 13%», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

При этом он добавляет, что еще в 2021 году доля Малайзии в китайском импорте нефти составляла всего 4%, однако уже по итогам 2024 года она достигла 13%. Дело в том, что здесь скрываются поставки подсанкционной иранской нефти. «Поставки из Малайзии более чем на две трети состоят из иранской нефти, которая попадает на китайский рынок транзитом через малайзийские порты. Этот прирост доли был связан с ослаблением мониторинга санкций, которое произошло в 2022 году из-за стремления администрации Байдена сгладить колебания цен на нефть», – объясняет Терешкин.

«После 2022 года Китай стал покупать еще больше подсанкционной нефти. Он уже брал иранскую и венесуэльскую нефть, которые находятся под санкциями, а потом нарастил закупки российской подсанкционной нефти. Таким образом, в топливном балансе КНР значительно выросла доля так называемой скидочной нефти», – говорит Игорь Юшков.

Российская нефть обходится Китаю дешевле – и в этом ее главная эффективность.

«Средняя цена поставок нефти из России в Китай в 2024 году составляла 574 доллара за тонну, тогда как из Саудовской Аравии – 609 долларов за тонну. В 2021 году российская нефть, наоборот, была самой дорогой:

509 долларов за тонну против 502 долларов за тонну для саудовской нефти и 479 долларов за тонну для малайзийской (по сути, иранской)», – отмечает Терешкин. Иранская нефть, идущая через Малайзию в Китай, кстати, обходится даже дешевле, чем российская подсанкционная нефть.

Одновременно Россия и Китай заявили о готовности расширять сотрудничество. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией в целях постоянного укрепления всеобъемлющего энергетического партнерства.

По словам Сечина, за следующие пять лет – к 2030 году – Китай нарастит импорт нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки, о чем свидетельствуют прогнозы мировых аналитических агентств. Точки роста мирового потребления нефти находятся именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае, отметил он.

Что касается рынка газа, то перенаправить утерянные в Европе объемы экспорта на Китай не получилось, так как для этого нужно строить инфраструктуру, а под это нужно сначала заключить долгосрочный контракт, говорит Юшков. Поэтому России пришлось сократить добычу газа.

Рост поставок газа по «Силе Сибири – 1» – это все-таки запланированный рост в рамках контракта, который был подписан задолго до 2022 года – весной 2014 года. Сейчас в плане расширения сотрудничества по газу речь может идти о подписании соглашения на поставки газа по «Силе Сибири – 2», а также об увеличении поставок СПГ в Китай. Причем Пекин начал с этого года скупать подсанкционный СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2», скидка на который может доходить, по неофициальной информации, до 20-30%. На этом Пекин тоже неплохо может экономить.