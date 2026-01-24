Володин анонсировал новые законы об усилении контроля за иноагентами

Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.8 комментариев
Володин анонсировал законы об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов
Госдума в ближайшие сроки планирует начать обсуждение проекта закона, направленного на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов. Об этом заявил в своем канале в Max спикер палаты Вячеслав Володин.
Законопроект призван усовершенствовать механизм обмена информацией о финансовых операциях иноагентов, обеспечив более оперативное реагирование на нарушения.
Володин отметил, что сейчас банки предоставляют в Министерство юстиции информацию о счетах, операциях и вкладах иностранных агентов исключительно в бумажном виде.
Предлагаемые изменения предусматривают возможность запроса сведений о счетах и переводах денежных средств иноагентов в электронном формате. Кроме того, законопроект обязывает банки и другие государственные органы предоставлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех дней после получения соответствующего запроса от Министерства юстиции.
«Это позволит расширить надзор за финансовыми операциями иноагентов и оперативно реагировать на любые нарушения законодательства. Крайне важно пресекать незаконные действия тех, кто предает интересы нашей страны», – подчеркнул Володин.
Ранее Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей». До этого Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений.
Напомним, что с 1 января 2026 года для лиц, признанных иностранными агентами, в России действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%,