Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Госдума одобрила заочные суды по 20 видам преступлений
Госдума разрешила заочные суды за преступления против России для лиц за рубежом
Госдума приняла законопроект о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений.
Госдума одобрила законопроект, позволяющий проводить заочные судебные разбирательства по 20 видам преступлений для лиц, находящихся за границей. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, передает ТАСС.
Законопроект внесли в марте в рамках инициатив по обеспечению суверенитета и безопасности РФ от иностранного вмешательства. Его авторами стали около 400 депутатов, включая председателя Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую.
Изменения затронули ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, разрешив заочные разбирательства для обвиняемых, уклоняющихся от явки и находящихся вне России. В числе преступлений, попавших под нововведение, – уничтожение воинских захоронений, призывы к экстремизму, реабилитация нацизма и другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признать иностранными агентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России.