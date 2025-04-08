Госдума одобрила заочные суды по 20 видам преступлений

Госдума разрешила заочные суды за преступления против России для лиц за рубежом

Tекст: Елизавета Шишкова

Госдума одобрила законопроект, позволяющий проводить заочные судебные разбирательства по 20 видам преступлений для лиц, находящихся за границей. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, передает ТАСС.

Законопроект внесли в марте в рамках инициатив по обеспечению суверенитета и безопасности РФ от иностранного вмешательства. Его авторами стали около 400 депутатов, включая председателя Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую.

Изменения затронули ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, разрешив заочные разбирательства для обвиняемых, уклоняющихся от явки и находящихся вне России. В числе преступлений, попавших под нововведение, – уничтожение воинских захоронений, призывы к экстремизму, реабилитация нацизма и другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признать иностранными агентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России.