Госдума признала иноагентами помогающих иностранным организациям

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект о признании иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности России, был принят на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Документ был внесен в марте и является частью пакета инициатив, направленных на защиту суверенитета и безопасность России от иностранного вмешательства.

Авторами законопроекта выступили около 400 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая. Изменения касаются закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранными влиянием». Теперь иноагентами могут быть признаны те, кто помогает выполнять решения, направленные против безопасности России.

Также под закон подпадают лица, которые вовлекают других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, если эти сведения могут быть использованы иностранными источниками против безопасности России.

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

На прошлой неделе Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, добавив туда видеоблогера Алексея Губанова, кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова и издание «Гласная».