Депутат Рады Дубинский сообщил о выезде 40 тыс. молодых мужчин с Украины

По его словам, около 40 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули территорию Украины менее чем за месяц после снятия ограничений на выезд, передает РИА «Новости». Дубинский написал в своем Telegram-канале: «Менее чем за месяц из «країни мрій» («страны мечты») сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет. Напомню, Зеленский и его шайка врали нам, что «въезжает таких больше, чем выезжает».

В конце августа украинский кабинет министров разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет включительно. После этого украинские СМИ сообщили о массовом отъезде молодых мужчин и появлении в соцсетях видео с их успешными попытками покинуть страну.

Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что количество въездов молодых украинцев в Польшу увеличилось в десять раз после решения киевских властей. В то же время на Украине предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от воинской службы во время мобилизации – наказание до пяти лет лишения свободы.

