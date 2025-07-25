Таиланд согласился депортировать в Россию наркоторговца Выговского

Tекст: Денис Тельманов

Таиланд согласился депортировать в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского, передает Генпрокуратура России. Выговский, по версии следствия, в 2021-2022 годах создал и возглавил преступное сообщество для сбыта наркотиков через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он координировал действия курьеров и руководил структурными подразделениями банды.

Восемь участников этого сообщества уже были осуждены и получили от шести до восьми лет лишения свободы. После задержания сообщников Выговскому удалось скрыться, и в апреле его объявили в международный розыск по поручению Генпрокуратуры России.

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