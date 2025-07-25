Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Таиланд согласился депортировать в Россию наркоторговца Выговского
Генпрокуратура России получила согласие властей Таиланда на выдачу Игоря Выговского, который скрывался от следствия после бегства за границу.
Таиланд согласился депортировать в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского, передает Генпрокуратура России. Выговский, по версии следствия, в 2021-2022 годах создал и возглавил преступное сообщество для сбыта наркотиков через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он координировал действия курьеров и руководил структурными подразделениями банды.
Восемь участников этого сообщества уже были осуждены и получили от шести до восьми лет лишения свободы. После задержания сообщников Выговскому удалось скрыться, и в апреле его объявили в международный розыск по поручению Генпрокуратуры России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух граждан, которых разыскивали по делам о мошенничестве и попытке дачи взятки. Диану Григорьеву-Дениеву возвратили на родину после задержания в Таиланде за нарушение границы при работе в Мьянме. Полиция Таиланда задержала в Пхукете двух граждан России по подозрению в незаконной работе гидами.