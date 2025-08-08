Задержанный по подозрению во взятке экс-глава «Фонбет» написал явку с повинной

Tекст: Ирма Каплан

«Сразу после задержания Анохин написал явку с повинной, он добровольно выдал следователю пароль от своего смартфона и сам гаджет, где находилась ценная для следствия информация», – передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей работникам силовых структур, чтобы избежать раскрытия результатов оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы.

Посредник и оперативный сотрудник участвовали в оперативном эксперименте, после чего были задержаны все фигуранты, включая директора «Фонбет».

В ближайшее время Анохину предъявят обвинение в окончательной редакции. После этого он и его защита смогут ознакомиться с материалами дела.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников.

В марте арестованный за взятку Анохин выразил желание участвовать в СВО, но следователи не были готовы его отпустить.

