Потерпевшими по делу основателя «Русагро» Мошковича признали 10 компаний

Tекст: Алексей Дегтярев

Общий ущерб, по данным следствия, превысил один миллиард рублей и затронул интересы юридических лиц, а также управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области, передает ТАСС.

В материалах дела перечислены компании, среди которых ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Борма», ООО «Отава», ООО «Росток», ООО «Синко трейд», ООО СП «Романовка», а также несколько сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Все они понесли ущерб в результате невыполнения обязательств со стороны Мошковича.

В марте Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Защита бизнесмена предлагала залог в 1 млрд рублей для его освобождения.