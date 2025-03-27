Суд в Москве арестовал основателя «Русагро» Мошковича за мошенничество

Tекст: Вера Басилая

Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство следователя о заключении под стражу, передает РИА «Новости».

Следователь настаивал на аресте, указывая, что у Мошковича есть паспорт Израиля, дети за границей, а также возможность улететь к родственникам на личном самолете. Мошкович заявил, что самолета у него нет, и что он находится под санкциями, что исключает возможность выезда из России.

Адвокаты предпринимателя предлагали более мягкую меру пресечения – залог в миллиард рублей. Защита представила документы от компании «Русагро», подтверждающие наличие необходимых средств. Они также указали, что потерпевшим признана кипрская компания, бенефициаром которой является Владислав Буров.

Ранее сообщалось, что силовики проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.

В офисах «Русагро», в том числе в Москве, провели обыски и изъяли документы, сам Мошкович и еще несколько человек задержаны.