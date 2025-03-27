Защита Мошковича предложила 1 млрд рублей для освобождения бизнесмена

Защита Мошковича предложила залог в 1 млрд рублей для освобождения бизнесмена

Tекст: Ольга Иванова

В Мещанском суде Москвы состоялось рассмотрение ходатайства об аресте основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве. Его защита выразила несогласие с арестом и предложила внести залог в размере одного миллиарда рублей за его освобождение, передает РИА «Новости».

«Мы против удовлетворения ходатайства. Прошу приобщить суд заявление «Русагро», компания готова внести залог в один миллиард рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», – заявил адвокат в суде.

Заявление защиты также подкреплялось документами, подтверждающими наличие у компании «Русагро» необходимой суммы для залога. Суд рассматривает возможность принятия этого предложения.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.