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Защита Мошковича предложила 1 млрд рублей для освобождения бизнесмена
Защита Мошковича предложила залог в 1 млрд рублей для освобождения бизнесмена
Адвокат обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро» Вадима Мошковича предложил внести залог в 1 млрд рублей, чтобы освободить его из-под стражи.
В Мещанском суде Москвы состоялось рассмотрение ходатайства об аресте основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве. Его защита выразила несогласие с арестом и предложила внести залог в размере одного миллиарда рублей за его освобождение, передает РИА «Новости».
«Мы против удовлетворения ходатайства. Прошу приобщить суд заявление «Русагро», компания готова внести залог в один миллиард рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», – заявил адвокат в суде.
Заявление защиты также подкреплялось документами, подтверждающими наличие у компании «Русагро» необходимой суммы для залога. Суд рассматривает возможность принятия этого предложения.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.