В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Арестовано имущество семьи обвиняемого в «рекордной» взятке экс-сотрудника МВД
Суд в Москве арестовал имущество семьи экс-сотрудника МВД Сатюкова по делу о «рекордной» взятке в 5 млрд рублей
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество семьи Георгия Сатюкова – экс-сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД, который был заочно арестован по делу о «рекордной» взятке.
Как сообщается в судебных документах, установлено, что у Сатюкова «в фактическом владении» было «значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг), находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц».
Под арест попали различные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова. Также арестована недвижимость, принадлежащая его семье, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сатюков, по версии следствия, побил рекорд по сумме взяток, установленный ранее полковником Дмитрием Захарченко. Сатюкова обвиняют в получении взятки в размере 5 млрд рублей от администратора криптобиржи. Сатюков и его коллега Дмитрий Соколов, второй обвиняемый по этому делу, скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск.