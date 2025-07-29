Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.12 комментариев
Экс-продюсер Киркорова: Кадышева не переплюнула Пугачеву
Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой
Популярность Надежды Кадышевой объясняется искренностью песен, однако она не смогла затмить достижения Аллы Пугачевой прошлых лет, считает бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.
Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник поделился с News.ru мнением о популярности Надежды Кадышевой. Он подчеркнул, что несмотря на нынешний успех, Кадышева не смогла превзойти Аллу Пугачеву, а место примадонны остается недосягаемым уже тридцать-сорок лет.
Дзюник отметил: «Кадышева не переплюнула Пугачеву, Пугачеву 70–80-х и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом «Да!» я могу слушать постоянно».
Продюсер высказал мнение, что всплеск интереса к Кадышевой носит временный характер и скоро закончится. По словам Дзюника, популярность артистки объясняется искренностью песен и востребованностью жанра, который он определил скорее как городской романс, чем народное творчество.
В последние месяцы Кадышева пользуется особой популярностью у зумеров, выступает только на крупных площадках, а ее гонорар достиг 20 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Прохор Шаляпин отметил неожиданную популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи, объясняя это их простотой и светлым настроением. Певец и композитор Юрий Лоза, объясняя популярность Кадышевой, заявил, что сейчас популярны треки, под которые можно бездумно веселиться.