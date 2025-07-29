Экс-продюсер Киркорова: Кадышева не переплюнула Пугачеву

Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой

Tекст: Ольга Иванова

Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник поделился с News.ru мнением о популярности Надежды Кадышевой. Он подчеркнул, что несмотря на нынешний успех, Кадышева не смогла превзойти Аллу Пугачеву, а место примадонны остается недосягаемым уже тридцать-сорок лет.

Дзюник отметил: «Кадышева не переплюнула Пугачеву, Пугачеву 70–80-х и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом «Да!» я могу слушать постоянно».

Продюсер высказал мнение, что всплеск интереса к Кадышевой носит временный характер и скоро закончится. По словам Дзюника, популярность артистки объясняется искренностью песен и востребованностью жанра, который он определил скорее как городской романс, чем народное творчество.

В последние месяцы Кадышева пользуется особой популярностью у зумеров, выступает только на крупных площадках, а ее гонорар достиг 20 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Прохор Шаляпин отметил неожиданную популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи, объясняя это их простотой и светлым настроением. Певец и композитор Юрий Лоза, объясняя популярность Кадышевой, заявил, что сейчас популярны треки, под которые можно бездумно веселиться.